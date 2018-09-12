Активист Чапух обьявил о намерениях начать голодовку

Обвиняемый в так называемом Верховном суде Крыма по делу "Ваджие Кашка" крымскотатарский активист Аслан Чапух заявил о намерениях начать голодовку с 15 сентября, если его не переведут на домашний арест, или не окажут квалифицированной медицинской помощи.
Об этом он рассказал во время судебного заседания о продлении меры пресечения.
Кроме того, заключенный сказал, что после объявления голодовки все дальнейшие события, связанные с его состоянием здоровья будут на совести суда. Он обратился к суду изменить меру пресечения на домашний арест.
Чапух утверждает, что за десять месяцев пребывания в СИЗО его здоровье очень сильно ухудшилось. В свою очередь, адвокат крымскотатарского активиста не приветствует такой вид протеста и сообщил, что 12 сентября 2018 Чапуха должны вывезти на обследование в одну из городских клиник.
Добавим, что сейчас 64 гражданина Украины считаются политическими заключенными. Большинство из них получают приговоры по репрессивным тяжелым статьям и попадают в тюрму на 10, 20 лет.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный суд РФ должен вынести окончательный приговор по делу незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко.