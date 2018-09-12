Активист Чапух обьявил о намерениях начать голодовку

Об этом он рассказал во время судебного заседания о продлении меры пресечения.

Кроме того, заключенный сказал, что после объявления голодовки все дальнейшие события, связанные с его состоянием здоровья будут на совести суда. Он обратился к суду изменить меру пресечения на домашний арест.

Чапух утверждает, что за десять месяцев пребывания в СИЗО его здоровье очень сильно ухудшилось. В свою очередь, адвокат крымскотатарского активиста не приветствует такой вид протеста и сообщил, что 12 сентября 2018 Чапуха должны вывезти на обследование в одну из городских клиник.

Добавим, что сейчас 64 гражданина Украины считаются политическими заключенными. Большинство из них получают приговоры по репрессивным тяжелым статьям и попадают в тюрму на 10, 20 лет.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный суд РФ должен вынести окончательный приговор по делу незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко.