10:30 12.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Активист Чапух обьявил о намерениях начать голодовку

Обвиняемый в так называемом Верховном суде Крыма по делу "Ваджие Кашка" крымскотатарский активист Аслан Чапух заявил о намерениях начать голодовку с 15 сентября, если его не переведут на домашний арест, или не окажут квалифицированной медицинской помощи.

Активист Чапух обьявил о намерениях начать голодовку

Об этом он рассказал во время судебного заседания о продлении меры пресечения.

Кроме того, заключенный сказал, что после объявления голодовки все дальнейшие события, связанные с его состоянием здоровья будут на совести суда. Он обратился к суду изменить меру пресечения на домашний арест.

Чапух утверждает, что за десять месяцев пребывания в СИЗО его здоровье очень сильно ухудшилось. В свою очередь, адвокат крымскотатарского активиста не приветствует такой вид протеста и сообщил, что 12 сентября 2018 Чапуха должны вывезти на обследование в одну из городских клиник.

Добавим, что сейчас 64 гражданина Украины считаются политическими заключенными. Большинство из них получают приговоры по репрессивным тяжелым статьям и попадают в тюрму на 10, 20 лет.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховный суд РФ должен вынести окончательный приговор по делу незаконно осужденного в РФ журналиста Укринформа Романа Сущенко.


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