В Украине во вторник, дожди и грозы

Ожидается значительный рост атмосферного давления. Ночная температура почти не изменится, дневная - немного повысится.

В стране, кроме запада и крайнего востока, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 20-25 градусов тепла.

В Киеве сегодня весь день будет облачным. Ночью ожидается дождь. Утром - без осадков. Днем и вечером будет идти дождь c грозой. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 21-23 градусов.

На западе Украины осадков синоптики не обещают. Ночная температура воздуха составит 8-14 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 19-27 градусов.

На севере страны во вторник пройдет небольшой дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 10-16 теплых градусов. Днем потеплеет до 19-26 градусов.

В центре Украины дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-17 теплых градусов. Днем термометры покажут от 18 до 26 градусов.

На востоке страны также небольшой дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 9-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-28 градусов.

На юге Украины дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 12-17 градусов со знаком плюс. Днем будет от 19 до 25 градусов тепла.

В Крыму также сегодня дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 12-17 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 22-27 градусов.

Народный прогноз: 11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: Иван Постный пришел, лето красное увел. Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима - ранняя.