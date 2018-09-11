В США вспоминают погибших 11 сентября - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня на территории Штатов, особенно в городах Нью-Йорк и Вашингтон состоятся официальные памятные мероприятия, связанные с годовщиной крупнейших террористических актов в истории человечества. Как сообщают американские издания, на данный момент остатки 1111 из 2753 жертв терактов до сих пор не идентифицированы.

Идентификация продолжается, но есть много материалов, которые можно было бы использовать во время расследования, если бы власти города не обращались с нами так бесцеремонно, - отметила Дайаны Хорнинг, сын которой находился в северной башне Всемирного торгового центра, когда в здание врезался самолет.

Вместе с тем, по данным журналистов, за последние пять лет специалистам удалось определить личности лишь пяти жертв. Таким образом, на сегодняшний день идентифицированы 1642 погибших.

Лишь недавно, спустя 17 лет после кровавой серии скоординированных террористических атак, открылась станция метро Cortlandt Street, которая была расположена под небоскребами Всемирного торгового центра.

Напомним, 11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Всего в результате четырех терактов погибли 2977 человек.

Как сообщал УРА-Информ, события 11 сентября повлекли за собой большие политические последствия. Атаки оказали значительное экономическое влияние на американские и мировые рынки. Федеральный резерв временно сократил контакты с банками из-за нарушений коммуникационного оборудования в финансовом районе Нижнего Манхэттена. Обратная связь и контроль над денежной массой, включая мгновенную ликвидность банков, была восстановлена в течение нескольких часов. Американские акции потеряли 1,2 триллиона долларов в течение недели. Сам ущерб находился в диапазоне 3 триллиона долларов США.