20:15 11.09.2018 | Общество | Новости
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В США почтили память украинцев, погибших в 2001 году

Постоянное представительство Украины при Организации объединенных наций во вторник, 11 сентября, почтили память жертв терактов 2001 года.

В США почтили память украинцев, погибших в 2001 году

Тогда погибли 2977 человек и среди них 12 украинцев. Как сообщается на странице представительства в Twitter, сегодня в солидарности с американским народом мы чтим память жертв ужасных атак 11 сентября.

Напомним, 11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Как сообщал УРА-Информ, на данный момент остатки 1111 жертв терактов до сих пор не идентифицированы.


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