В поезде "Львов-Киев" украли три миллиона гривен, полиция задержала подозреваемых

Их подозревают в краже три миллиона гривен в поезде по дороге со Львова в Киев. Как сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области, оба мужчины сейчас находятся под домашним арестом.

Им грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В полиции также рассказали, что правоохранители завершили расследование по факту совершения кражи денежных средств у 57-летнего местного жителя, руководителя одного из львовских предприятий, которая была совершена 19 июля.

Было установлено, что бизнесмен, намереваясь передать в Киев значительную сумму средств наличными, решил воспользоваться железнодорожным транспортом.

Его подчиненный, 31-летний львовянин, узнав об этом, вместе со своим 68-летним родственником, который тоже был сотрудником фирмы, разработали план кражи.

Оба утром 19 июля приехали на железнодорожный вокзал, дождались, когда туда прибудет сын бизнесмена и проследили, к какому вагона он направится.

После этого старший из сообщников сел в этот же поезд и дорогой подменил сумку с деньгами, которая находилась в багажном отсеке салона.

Выйдя на станции Пидзамче, злоумышленник вызвал такси и поехал на вокзал, где его ждал сообщник.

Впоследствии похищенные 2,955 миллиона гривен они поделили между собой.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Украины Кража. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области у почтальона похитили 43 тысяч гривен, предназначавшихся для выплаты пенсий гражданам. В Лозовской отдел полиции поступило заявление от 65-летней жительницы поселка Панютино, которая работает почтальоном украли деньги.