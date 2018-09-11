15:44 11.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области активисты перекрыли две трассы - ФОТО, ВИДЕО

Сегодня с самого утра в Николаевской области активисты перекрыли трассы Н-14 Николаев - Александровка - Кропивницкий и Н-11 Николаев – Днепр. Протестующие требуют от правительства вернуть почти 100 миллионов гривен на ремонты автодорог. Об этом передает портал Преступности.нет.

В Николаевской области активисты перекрыли две трассы - ФОТО, ВИДЕО

Так, посреди дороги в городе Баштанка установили бетонные блоки. На ограждениях написано: "Верните деньги на дорогу!".

По информации издания, перекрытие проводит организация Полтавабудстрой, которая проводит ремонт многострадальной трассы. На месте находятся сотрудники патрульной полиции. Также прибыли местные власти.

Дорогу собираются перекрывать до тех пор, пока подрядной организации не оплатят уже сделанные ремонтные работы.

Кроме того, в селе Воссиятское Еланецкого района на автодорогу Н-14 Николаев - Александровка - Кропивницкий вышли около десятка людей.

У них в руках плакаты с надписями: "На Николаевщине также живут люди, а не только на Винничине", "Гройсман, будем стоять до конца".

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Суворовском районе неизвестные стреляли в местного активиста Андрея Вагапова. В результате нападения мужчина получил ранение в ногу. К месту происшествия сразу была вызвана полиция и скорая.


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