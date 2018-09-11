В Львовской области полиция задержала банду, совершившую за день несколько нападений - ФОТО

Группа людей, в состав которой вошли четверо мужчин, в течение дня совершили ряд нападений на жителей области. Как сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины, сегодня утром в Жолковское отделение полиции Львовской области поступило сообщение о разбойном нападении.

Местные жители сообщали, что двое неизвестных проникли в дом жителя села Малехов. Угрожая пистолетом, они связали 43-летнего мужчину, а затем забрали две меховые шубы, устройство для отстрела резиновых пуль "ПМ-РФ", золотые украшения весом почти 50 граммов, 200 долларами и скрылись.

При этом злоумышленник также забрали бутылку дорогого ликера. Всего, по словам пострадавшего, ему нанесли материальный ущерб на 170 тысяч гривен.

Вскоре информация о нападении поступила в дежурную часть Мостисского отделения полиции Львовской области.

На этот раз трое неизвестных в масках с оружием ворвались в дом 41-летней жительницы города Судовая Вишня. Злоумышленники избили женщину и, угрожая пистолетом, забрали у нее сбережениями - 3,4 тысячами долларов. Также у потерпевшей отобрали мобильный телефон и сняли с нее золотые серьги.

Правоохранители приняли экстренные меры и вышли на разбойников, установили их личности и задержали.

Причастными к разбоям оказались четверо жителей Львовской области, которые в прошлом были судимыми за кражи, грабежи и разбойные нападения. При осмотре у задержанных обнаружили и изъяли оружие, электрошокер, перчатки и денежные средства.

Сейчас все они задержаны и в ближайшее время им будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Черновицкой области, в городе Сокиряны, в воскресенье, 9 сентября, двое неизвестных в масках ограбили ювелирный магазин. Мужчины ранили продавщицу и унесли драгоценные украшения.