В Генштабе разъяснили затяжной процесс призыва в армию

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, согласно документу предусматривается продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу в декабре месяце.

В Генштабе утверждают, что такие меры необходимы с целью рационального распределения нагрузки военно-врачебной комиссии. Также продление строка позволит призывным комиссиям более качественно провести мероприятия изучения, прохождения медицинского осмотра, подбора и назначением призывников в команды вышеуказанных воинских формирований.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ об увольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведения очередных призывов в 2018 году.