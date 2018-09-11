13:31 11.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Генштабе разъяснили затяжной процесс призыва в армию

Указ президента Петра Порошенко о продлении осеннего призыва в армию обусловлен увеличением численности призывников для комплектования войск Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

В Генштабе разъяснили затяжной процесс призыва в армию

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, согласно документу предусматривается продление срока призыва граждан Украины на срочную военную службу в декабре месяце.

В Генштабе утверждают, что такие меры необходимы с целью рационального распределения нагрузки военно-врачебной комиссии. Также продление строка позволит призывным комиссиям более качественно провести мероприятия изучения, прохождения медицинского осмотра, подбора и назначением призывников в команды вышеуказанных воинских формирований.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко внес изменения в указ об увольнении военнослужащих срочной службы в запас и проведения очередных призывов в 2018 году.


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