В Британии предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю

Такое предложение выдвинула генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди.

По словам политика, есть большая надежда добиться четырехдневной рабочей недели с достойной оплатой.

Генеральный секретарь подчеркнула, что в современном мире компаниям время использовать технологии для более справедливого распределения материальных благ.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Кабинет министров Украины предлагает народным депутатам уравнять права родителей на неполный рабочий день. Правительство внесли в Верховную раду законопроект №9045 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей".