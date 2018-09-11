13:49 11.09.2018 | Общество | Новости
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В Британии предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю

В Великобритании предлагают использовать "силу технологий", чтобы дать работникам возможность работать всего четыре дня в неделю.

В Британии предлагают ввести четырехдневную рабочую неделю

Такое предложение выдвинула генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди.

По словам политика, есть большая надежда добиться четырехдневной рабочей недели с достойной оплатой.

Генеральный секретарь подчеркнула, что в современном мире компаниям время использовать технологии для более справедливого распределения материальных благ.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", Кабинет министров Украины предлагает народным депутатам уравнять права родителей на неполный рабочий день. Правительство внесли в Верховную раду законопроект №9045 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей".


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