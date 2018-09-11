В Бердянске зафиксирован случай заболевания холерой

В городскую больницу обратился отдыхающий житель Днепропетровской области. Он жаловался на острый гастроэнтероколит. После проведенных в больнице суток он отказался от лечения и уехал домой.

Вместе с тем, как сообщает во вторник, 11 сентября, Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения, позже стало известно, что из взятых у больного проб выделен холерный вибрион О1 группы, серовару Огава, авирулентный и нетоксигенный.

В санатории, где отдыхал мужчина обследованы шесть человек, которые были в контакте с ним, исследованы десять смывов, две пробы питьевой воды, одна проба сточных вод.

Также исследована проба креветок, отобранных у частного лица на пляже № 3, где отдыхал больной, четыре пробы морской воды, одна проба сточных вод городских очистных сооружений до очистки и одна проба сточных вод инфекционного стационара до обработки. Однако результаты всех проб отрицательные, холерные вибрионы не выявлены.

Данные о холере переданы по месту постоянного жительства больного в Новомосковск.

Напомним, основные симптомы холеры - диарея, рвота, боли в животе и судороги в ногах. Холерный вибрион группы 01 может вызывать вспышки болезни, но зафиксированный в Бердянске нетоксикогенный и авирулентный штамм не может спровоцировать вспышку холеры.

Как сообща УРА-Информ, в Николаеве в одной из проб речной воды был обнаружен возбудитель холеры.

Медики предупредили, что выявленный штамм является очень агрессивным и власти города запретили купаться и ловить рыбу во всех водоемах возле Николаева.