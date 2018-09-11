10:20 11.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Авдеевке спасатели продолжают подвозить жителям воду - ФОТО

В Авдеевке в результате обесточивания Донецкой фильтровальной станции уже несколько дней прекращено водоснабжение. В связи с этим спасатели осуществляют подвоз питьевой и технической воды населению.

В Авдеевке спасатели продолжают подвозить жителям воду - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, девятого сентября спасатели области осуществили подвоз питьевой воды для жителей Авдеевки в количестве 6000 л и технической воды - 4000 л. При этом, коммунальная служба города обеспечила еще 4000 л технической воды.

Стоит добавить, что всего с начала привлечения спасатели обеспечили население 12 тыс. л питьевой воды и 18 тыс. 100 л - технической. Также коммунальные службы города осуществили подвоз технической воды в общем количестве 12 тыс. л.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области жителям Авдеевки будут выдавать воду почасово с резервуваров до того времени, пока не возобновит работу Донецкая фильтровальная станция.


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