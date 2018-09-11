02:00 11.09.2018 | Общество | Новости
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В Арктике зафиксировали рекордное потепление

В российской арктической ученые зафиксировали рекордное повышение температуры.

В Арктике зафиксировали рекордное потепление

По итогам исследований данных за 2017 год температура была выше нормы на 3,23 градуса. Как сообщает iz.ru со ссылкой на доклад Министерства природы Российской Федерации, в российскую арктическую зону входят Мурманская область, Чукотка, Ямало-Ненецкий АО и частично Карелия, Архангельской области, Красноярский край, Якутия и другие регионы.

Средняя годовая температура свидетельствует о рекордном потеплении. Максимальные показатели зафиксировали на территории Якутии и Чукотки - на 4,07 градуса выше нормы.

Также рекордная сезонная температура наблюдалась летом в Европейском секторе арктической зоны.

Ученые считают такое потепление критическим. Ранее экологи забили тревогу из-за таяния арктического льда Даже если было возможным ограничить глобальное потепление максимум на два градуса, это не сможет спасти ледники от исчезновения. Также Корреспондент писал о том, что в Арктике тает самый старый ледник

Как сообщал УРА-Информ, ночь на среду 5 сентября в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Столбик термометра не опустился ниже 18,8 градусов, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекордного значения для этих суток 1968 года.


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