16:58 11.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы активно используют запрещённые российские сайты

В течение 2018 года самыми популярными доменами для украинцев стали Google, Youtube и Facebook. Об этом свидетельствуют данные из Factum Group Ukraine.

Украинцы активно используют запрещённые российские сайты

Отметим, что на сегодняшний день сайт Вконтакте (vk.com), запрещённый в Украине с мая 2017, занимает четвёртую позицию. В топ-10 также вошли Яндекс и Одноклассники.

Согласно недавно полученным сведениям, средний дневной охват социальной сети Вконтакте среди украинской аудитории достигает 16%, месячный – 32%. Mail.ru, который принадлежит той же группе компаний, занимает 14 место с показателями 6% и 20%.

"Анализ охватил всю территорию Украины, кроме оккупированного Крыма", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинкая киберполиции разоблачила хакера, создавал вирусы и распространял их в сети. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. Сообщается, что хакер создал вредоносное программное обеспечение, которое попадая в компьютер пострадавшего, похищала пароли и логины интернет-банкинга и аккаунтов в социальных сетях.


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