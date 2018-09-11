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Спасатели во время празднования Рош ха-Шана в Умане предотвратили три пожара

В воскресенье, во время празднования паломниками Рош-ха-Шана в Умане спасатели и полицейские предупредили возникновение трех пожаров.

Спасатели во время празднования Рош ха-Шана в Умане предотвратили три пожара

 

Как сообщает в понедельник, 10 сентября, пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, 9 сентября около полуночи на улице Пушкина дозорные Уманского сводного отряда, во время патрулирования жилого сектора, заметили на балконе шестого этажа девятиэтажного жилого дома огонь.

Поднявшись вместе с сотрудниками полиции в помещение, спасатели осмотрели квартиру и обнаружили на подоконнике непогашенную свечу, из-за которой загорелся мусор. Пожар был вовремя ликвидирован.

Затем, около часу ночи патруль спасателей в этом же доме при аналогичных обстоятельствах обнаружил и ликвидировал возгорание в квартире на первом этаже, где была оставлена на холодильнике без присмотра свеча, которая едва ли не стала причиной пожара.

Уже в понедельник утром, около восьми часов на улице Тургенева возник пожар в надворной постройке, которую снимали хасиды. Возгорание обнаружили патрульные Нацполиции, которые вызвали спасателей. Через несколько минут патрульные ликвидировали пожар, который возник из-за короткого замыкания электросети самодельного электрического нагревательного прибора.

В результате пожаров пострадавших нет.

Напомним, на празднование Рош-ха-Шана в Умань приехали почти 28 тысяч хасидских паломников.

Как сообщал УРА-Информ, в этом году празднование Рош ха-Шана приходится на период с 9 по 11 сентября.


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