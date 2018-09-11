Сенцов написал завещание на свое творчество, - Каплан

Об этом на своей странице в Facebook во вторник утром, 11 сентября, написала сестра режиссера Наталья Каплан. Она подчеркнула, что этот факт ее сильно пугает.

При этом она процитировала отрывок письма Сенцова, где он описывает свое состояние, а также отмечает, что не сломался.

То, что я скоро выйду и все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься. Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории, - написал Сенцов в своем письме.

Режиссер также назвал свое состояние и назвал его "стабильно-дрянное".

Напомним, адвокат незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, что состояние политзаключенного ухудшилось и, возможно, его начнут кормить принудительно.

Вместе с тем, как сообщал УРА-Информ, российский омбудсмен Татьяна Москалькова, заявил, что состояние здоровья Сенцова не ухудшилось, ему продолжают колоть внутренние инъекции, а также оказывают поддерживающую смесь.