20:32 11.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пробы грунта в Херсонской области показал увеличенное содержание сульфатов

Ряд проб грунта, которые были отобраны Государственной экологической инспекцией Украины 5 сентября, показал увеличенное содержание сульфатов.

Пробы грунта в Херсонской области показал увеличенное содержание сульфатов

Пробы были отобраны в шести ближайших к Крыму селах Херсонской области. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, согласно данным, по сравнению с пробами, отобранными 31 августа 2018 года в селе Першоконстантиновка содержание сульфатов увеличилось с 78,2 мг/ куб. дм до 119,32 мг/ куб. дм, возле скважины питьевой воды на территории Преображенковского сельсовета содержание сульфатов увеличилось с 312,8 мг/ куб. дм до 617,4 мг/ куб. дм, хлоридов - с 46,15 мг/ куб. дм до 103 мг/куб. дм.

По данным Госэкоинспекции, по сравнению с прошлогодними показателями возросло содержание сульфатов также в пробе, отобранной возле КПП "Каланчак". Одна из версий загрязнения воздуха на севере Крыма - намеренный выброс Россией химикатов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция рассматривает " три версии" загрязнения воздуха в аннексированном Крыму и на Херсонщине.


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