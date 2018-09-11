18:47 11.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция взялась расследовать загрязнение в Крыму

Полиция Украины в Автономной Республике Крым и Севастополе заявила, что рассматривает "три версии" загрязнения воздуха в аннексирована Крыму и на Херсонщине.

Полиция взялась расследовать загрязнение в Крыму

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Полиция начала уголовное производство по факту загрязнения воздуха.

Ныне следователи говорят о трех версиях:

выброс излишков творожистого ангидрида и оксида серы из-за неправильной эксплуатации заводов "Крымский Титан", "Крымский содовый завод" и "Крымский бромный завод";

выброс излишков этих же веществ из-за повреждения резервуаров с отходами во время военных учений России;

выброс излишков этих же веществ Россией "с целью создания информкампании против Украины" для дестабилизации обстановки на юге Херсонщины путем организации митингов недовольных экоситуацией местных жителей с обеих сторон админграницы под требованиями разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и восстановить подачу воды на временно оккупированну территорию АР Крым для прекращения техногенной катастрофы в регионе.

На данный момент уже взяли образцы почвы, воды и воздуха на юге Херсонской области.

Как сообщал "УРА-Информ", в оккупированном Россией Крыму началась эвакуация детей из-за экологического загрязнения на севере полуострова. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.


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