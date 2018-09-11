На восточной границе Польши появится новая дивизия

По словам чиновника, такие командования будут расположены в Седльце и новым командиром 18-й механизированной дивизии будет бригадный генерал Ярослав Громадзинский.

Известно, что дивизия будет состоять из трех бригад — двух существующих, одной бронетанковой и 21-й бригады Подгальских стрелков.

Также Мариуш Блащак отметил, что создание четвертой дивизии усиливает восточный фланг и обусловлено оперативной необходимостью.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", правительство Польши приняло решение не строить на границе с Беларусью и Украиной заграждения от диких кабанов. Такое решение Польша приняла на основе профессиональной оценки Европейского агентства безопасности пищевой продукции, которая критически высказалась относительно эффективности этого заграждения для защиты от африканской чумы свиней.