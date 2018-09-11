На Донбассе в понедельник погиб украинский военный, еще один получил ранения

При этом трижды противник применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате боевых действий погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра операции Объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска в основном стреляли по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Майорск, Шумы, Пивденное, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - сообщают в ООС.

Кроме этого, боевики обстреляли позиции ООС в районе населенного пункта Луганское из минометов 120-го калибра, вблизи Крымского - из минометов 82-го калибра. Позиции защитников Водяного оккупанты накрыли минометным огнем обоих калибров.

По данным разведки, 10 сентября два оккупанта уничтожены, четверо ранены.

При этом уже с начала текущих суток боевики дважды обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ООС вблизи Каменки и Широкино. В результате обстрела ранен один военный.

Напомним, в районе проведения операции объединенных сил за минувшие сутки, воскресенье, 9 сентября, боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных. При этом дважды противник стрелял из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. К счастью, потерь среди украинских военных нет.