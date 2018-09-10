За прошедшие сутки пункты пропуска на Донбассе пересекли 32 тыс. человек

Отметим, что ранним утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 35/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 20/20.

Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил открылись согласно осеннего графика и работают в штатном режиме.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 35/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 20/20.

За минувшие сутки через КПВВ последовало 32,6 тысячи человек и 4,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8060 человек и 1070 транспортных средств;

"Марьинка" - 7940 человек и 1560 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6350 человек и 1440 транспортных средств;

"Гнутово" - 2620 человек и 650 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7650 человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всего за минувшие сутки проросийские боевики 32 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Из-за этого один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.