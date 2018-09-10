04:00 10.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203229:Polishuk

з Крыма на Херсонщину выехали около 50 человек

В воскресенье, 9 сентября, около 50 человек пересекли административную границу с Крымом через КПВВ "Каланчак".

з Крыма на Херсонщину выехали около 50 человек

Люди пытаются обезопасить себя от последствий химических выбросов завода "Титан". Как сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сегодня

на протяжении дня пересекли КПВВ "Каланчак" на выезд из временно оккупированного Крыма именно много людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, работу контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка", расположенных на административной границе с оккупированным Крымом, временно приостановили из-за экологической ситуации.

В Каланчацком и Чаплынском районах начала работать передвижная мониторинговая лаборатория Донецкой ОГА, которая исследует показатели загрязнения воздуха.

По информации СМИ, "Крымский титан" полностью остановил свое производство.


Поделиться
Читайте также:
 
В Индонезии автобус попал в аварию, погиб по меньшей мере 21 человек В понедельник в Украине кратковременные дожди с грозами Шведская на парламентских выборах ультраправая партия получила почти 20% голосов Ирина Геращенко пообещала в сентябре подать законопроект о разминировании
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив