з Крыма на Херсонщину выехали около 50 человек

Люди пытаются обезопасить себя от последствий химических выбросов завода "Титан". Как сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сегодня

на протяжении дня пересекли КПВВ "Каланчак" на выезд из временно оккупированного Крыма именно много людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, работу контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка", расположенных на административной границе с оккупированным Крымом, временно приостановили из-за экологической ситуации.

В Каланчацком и Чаплынском районах начала работать передвижная мониторинговая лаборатория Донецкой ОГА, которая исследует показатели загрязнения воздуха.

По информации СМИ, "Крымский титан" полностью остановил свое производство.