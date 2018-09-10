В Зимбабве из-за вспышки холеры погибли десять человек

Городская власть на пыталась поставлять воду в несколько окрестностей в течение десяти лет, заставляя жителей полагаться только на воду из открытых и общественных скважин.

Как сообщает Reuters, люди погибли после того как они выпили загрязненную воду в городе Хараре.

По словам директора медицинского управления в городе Хараре Клеменса Дюри, более 300 человек были госпитализированы после контакта с болезнью, вызванной водой, что вызывает тяжелую диарею и дегидратацию. Вспышка была зафиксировано в пятницу.

Мы установили, что взрыв был вызван прорывом канализационной трубы, которая испачкала скважину, - сказал Дюри, добавив, что труба была заменена.

Напомнили, как сообщал УРА-Информ, Зимбабве в 2008 году пострадало от крупнейшего вспышки холеры, в результате которого погибло более четыре тысяч человек, еще 40 тысяч заболели.