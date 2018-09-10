В Украине в понедельник удержится чрезвычайная пожароопасность

Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, сегодня в восточных, Сумской, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях удержится чрезвычайный пятого класса уровень пожарной опасности.

В связи с чем в ведомстве просят местных жителей быть осторожными с применением огля в лесах.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, В понедельник, 10 сентября, погоду Украины будет определять влажная воздушная масса с неизменной температурой. Сегодня в стране пройдут кратковременные дожди, отдельные грозы. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 метров на секунду.

В восточных областях местами кратковременный дождь, грозы. Температура ночью не опустится ниже 10-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.