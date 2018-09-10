В столице военные занимались продажей наркотиков - ФОТО

Известно, что они погорели на горячем, непосредственно после сбыта 50 граммов амфетамина. В прокуратуре отметили, что военные закупали наркотики в Киеве и распространяли их среди других военнослужащих в учебном центре ВСУ в Черниговской области.

Также, после обыска мест проживания, а также транспортных средств задержанных изъято 97 патронов к автоматическому огнестрельному оружию, 15 единиц взрывных пакетов, 11 дымовых шашек, 3 полиэтиленовых пакета с веществом, внешне похожим на каннабис, а также 200 граммов амфетамина.

В данное время, задержанным готовят сообщение о подозрении, продолжается следствие.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", столичные копы обнаружили и конфисковали у харьковчанина наркотические вещества на полмиллиона гривен. Как отмечается, местный житель Харькова нанимал студентов для распространения на правом берегу Киева "метадона" путем "закладок", который заказывал по почте и хранил вне дома.