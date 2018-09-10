09:27 10.09.2018 | Политика | Новости
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В России на акциях протеста были задержаны тысячи человек - ФОТО

Накануне более чем в 38 городах России в день выборов во всех регионах федерации, задержали более тысячи человек, которые вышли на акции протеста против повышения пенсионного возраста.  Об этом сообщает "ОВД-Инфо", которое также обнародовало поименные списки задержанных во всех городах.

В России на акциях протеста были задержаны тысячи человек - ФОТО

Отмечается, что о количестве задержанных стало известно только сегодня утром 10 сентября. Больше всего полиция задержала в Санкт-Петербурге - там в отделы повезли более 452 человека. Кроме того, в Петербурге силовики избили участницу акции и задержали пожилого мужчину и 10-летнего ребенка.

Главные требования митингов - отправить правительство в отставку, остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по этому вопросу общероссийский референдум. Также звучали и лозунги об отставке президента Путина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве между полицией и участниками акции против пенсионной реформы произошли столкновения. Правоохранители применили грубую силу к активистам. В результате сецслужбы РФ задерживают митингующих в разных городах страны. По предварительным данным задержано 291 человека.


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