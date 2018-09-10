06:00 10.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник в Украине кратковременные дожди с грозами

В понедельник, 10 сентября, погоду Украины будет определять влажная воздушная масса с неизменной температурой.

В понедельник в Украине кратковременные дожди с грозами

Сегодня в стране пройдут кратковременные дожди, отдельные грозы. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 метров на секунду.

Температура воздуха днем 18-23 градусов тепла.

В Киеве сегодня на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Вечером дождь, который будет идти почти весь день, прекратится. Температура воздуха ночью составит 13-15 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-21 градуса.

В западных областях а понедельник облачно, кратковременный дождь, местами грозы. Температура ночью составит 8-13 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 16 до 23 градуса.

В северных областях кратковременный дождь, местами грозы. Ночная температура ночью составит 10-15 теплых градусов. Днем будет от 18 до 25 градусов со знаком плюс.

В центральных областях сегодня также кратковременный дождь, местами грозы. Температура ночью составит 8-16 градусов тепла. Днем потеплеет до 18-24 градусов.

В восточных областях местами кратковременный дождь, грозы. Температура ночью не опустится ниже 10-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

В южных областях местами кратковременный дождь, грозы. Температура ночью не опустится ниже 11-18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17-24 градусов, в Приазовье - до 27 градусов.

В Крыму сегодня также местами кратковременный дождь, грозы. Температура ночью составит 12-17 теплых градусов. Днем будет от 21-26 градусов.

Народный прогноз: В этот день почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справится с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.


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