США могут нанести удары по российским и иранским силам в Сирии - СМИ

В связи с чем Соединенных Штатов Америки не исключают нанесения ударов по силам САР, а также Ирана или России. Такое утверждение приводится в статье, опубликованной в понедельник, 10 сентября, в газете The Wall Street Journal.

По версии источников издания, Асад одобрил применение газа хлора в наступательной операции на последний крупный оплот мятежников.

Вашингтон получил новые данные от разведки, которые доказывают, что Асад дал добро военным применять хлор при любых наступательных операциях. Вместе с тем из последних разведывательных данных неясно, разрешил ли Асад военным также применять газ зарин.

При этом, как подчеркивает издание, президент США Дональд Трамп еще не решил, что именно повлечет за собой ответ военными средствами и будут ли США выбирать в качестве целей российские или иранские силы. Кроме того, в материале говорится, что американские официальные лица пока не уточнили станет ли применение хлора основанием для авиаударов США по режиму Асада.

Вместе с тем Россия отвергла предупреждения США и заявила, что силы оппозиции в Сирии могут применить химическое оружие против мирных жителей, чтобы спровоцировать ответ военными средствами со стороны США.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские и сирийские боевые самолеты в ночь на среду, 5 сентября, нанесли авиаудар по окрестностям города Джиср-эш-Шугур в сирийской провинции Идлиб В результате обстрела погибли 13 гражданских лиц. Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, удары были нанесены за несколько дней до встречи лидеров России, Ирана и Турции для обсуждения наступления правительственных сил на контролируемый повстанцами регион.