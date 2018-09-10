Сегодня в Украину доставят первый "золотой" локомотив General Electric

Как сообщает ЦТС, локомотив TE33AC перевозится судном BBC Balboa. В настоящее время борт уже находится в Черном море и сегдня до конца дня должно прибыть в порт Черноморск.

По предварительным данным, BBC Balboa вышел из порта Норфолк (США) 19 августа. Из Черноморска тепловоз доставят на Крюковский вагонзавод, где будет выполнена его окончательная доукомплектация.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у берегов Мьянмы обнаружили гигантский ржавый контейнеровоз Sam Ratulangi PB 1600. Удивительно, но последний раз видели около 10 лет назад, сел на мель у побережья все той же Мьянмы. Корабль обнаружили случайно, судно дрейфовало у побережья штата Янгон.