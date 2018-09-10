Порошенко поздравил иудеев Украины с Рош ха-Шана

Глава государства пожелав им радости, надежды и изобилия. Как сказано написал в сообщении, опубликованном на сайте главы государства в понедельник, 10 сентября, Порошенко сердечно поздравляет еврейскую общину Украины с праздником Рош ха-Шана, который символизирует для каждого человека начало нового года, новых надежд и свершений.

Сегодня наша главная сила - это единство, вера в себя и свою страну. Уверен, что вместе мы преодолеем самый большой вызов - защитим территориальную целостность нашего государства, восстановим мир на родной земле

Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший и счастливый год!, - говорится в поздравлении главы государства.

Напомним, в этом году празднование Рош ха-Шана приходится на период с 9 по 11 сентября.

Как сообщал УРА-Информ, десятки тысяч паломников-хасидов прибыли в Украину н празднование Нового 5779. Как сообщила Государственная пограничная служба, в целом сотрудники Госпогранслужбы в пунктах пропуска на государственной границе уже оформили почти 28 тысяч паломников. В погранслужбе также отметили, что ежегодно на празднование еврейского Нового года Рош Ха-Шана в Украину прибывают несколько десятков тысяч хасидов-паломников, посещающих город Умань в Черкасской области.