Полиция задержала депутата горсовета Кропивницкого

Его заподозрили в получении 5,5 тысяч долларов взятки. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, во время досудебного расследования установлено, что депутат требовал и получил от местного бизнесмена деньги за вынесение на рассмотрение сессии горсовета и принятие решения о предоставлении ему 0,22 гектаров земли для осуществления им предпринимательской деятельности.

Депутат задержан, но судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - пояснили в прокуратуре.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в среду, 15 августа, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке в 600 долларов. Как сообщает пресс-служба СБУ, накануне было установлено, что за эту сумму обещал удалить из базы данных персонально-справочного учета сведений о судимости местного жителя.