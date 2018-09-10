13:59 10.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала депутата горсовета Кропивницкого

Полиция в понедельник, 10 сентября, задержала депутата городского совета города Кропивницкий.

Полиция задержала депутата горсовета Кропивницкого

Его заподозрили в получении 5,5 тысяч долларов взятки. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, во время досудебного расследования установлено, что депутат требовал и получил от местного бизнесмена деньги за вынесение на рассмотрение сессии горсовета и принятие решения о предоставлении ему 0,22 гектаров земли для осуществления им предпринимательской деятельности.

Депутат задержан, но судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - пояснили в прокуратуре.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в среду, 15 августа, во Львове сотрудники Службы безопасности Украины задержали подполковника полиции. Офицер попался на взятке в 600 долларов. Как сообщает пресс-служба СБУ, накануне было установлено, что за эту сумму обещал удалить из базы данных персонально-справочного учета сведений о судимости местного жителя.


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