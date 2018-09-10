Полиция задержала депутата Днепропетровской облрады - ФОТО

Политик попался на получении взятки в размере шести тысяч долларов. Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, момент получения взятки представительницей фракции Украинское объединение патриотов - "Укроп" был задокументирован.

Депутат областного совета, которая одновременно является учредителем и директором ООО "Эксперт Групп" весной 2018 года уже получила от местного гражданина первую часть неправомерной выгоды за оказание влияния на решения и действия должностных лиц Госгеокадастра в Днепропетровской области.

Речь идет о получении распоряжения на разработку проекта землеустройства и в дальнейшем утверждении данного проекта.

Сегодня, во время контролируемой передачи второй части оговоренной суммы взятки в размере депутата задержали.

Сейчас полиция намерена сообщить задержанной о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного Уголовным Кодексов Украины, и готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция в понедельник, 10 сентября, задержала депутата городского совета города Кропивницкий. Его заподозрили в получении 5,5 тысяч долларов взятки. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, во время досудебного расследования установлено, что депутат требовал и получил от местного бизнесмена деньги за вынесение на рассмотрение сессии горсовета и принятие решения о предоставлении ему 0,22 гектаров земли для осуществления им предпринимательской деятельности.