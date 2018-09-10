На восточное побережье США надвигается ураган "Флоренция"

В ближайшие дни он вплотную приблизится к восточному побережью Соединенных Штатов Америки. Как сообщает в понедельник, 10 сентября, ссылаясь на информацию Национального центра США по наблюдению за ураганами, ожидается, что "Флоренция" в понедельник станет крупным ураганом.

Существует растущий риск наводнений в прибрежных районах и подтоплений из-за продолжительного дождя, когда ураган приблизится к США.

Кроме того, неподалеку от "Флоренции" пятым ураганом атлантического сезона 2018 года становиться тропический шторм "Айзек".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Японию обрушился тайфун " Симарон". В стране в четверг утро, 23 августа, в связи с предупреждениями синоптиков отменили по меньшей мере 188 авиарейсов. В основном отменены рейсы, вылетающие в регион Кансай на острове Консю и остров Сикоку. Рейсы также отменили, в частности, авиакомпании Japan Airlines, Skymark Airlines, Jetstar и All Nippon Airways. По мнению авиакомпаний, существует вероятность того, что дальнейшая отмена или задержка могут произойти в районах Чугоку и Шикоку, в регионе Кансай и в регионе Чубу.