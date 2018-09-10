09:59 10.09.2018 | Общество | Новости
100203245:Polishuk

На восточное побережье США надвигается ураган "Флоренция"

Тропический шторм "Флоренция" перешел в категорию ураганов.

На восточное побережье США надвигается ураган

В ближайшие дни он вплотную приблизится к восточному побережью Соединенных Штатов Америки. Как сообщает в понедельник, 10 сентября, ссылаясь на информацию Национального центра США по наблюдению за ураганами, ожидается, что "Флоренция" в понедельник станет крупным ураганом.

Существует растущий риск наводнений в прибрежных районах и подтоплений из-за продолжительного дождя, когда ураган приблизится к США.

Кроме того, неподалеку от "Флоренции" пятым ураганом атлантического сезона 2018 года становиться тропический шторм "Айзек".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Японию обрушился тайфун " Симарон". В стране в четверг утро, 23 августа, в связи с предупреждениями синоптиков отменили по меньшей мере 188 авиарейсов. В основном отменены рейсы, вылетающие в регион Кансай на острове Консю и остров Сикоку. Рейсы также отменили, в частности, авиакомпании Japan Airlines, Skymark Airlines, Jetstar и All Nippon Airways. По мнению авиакомпаний, существует вероятность того, что дальнейшая отмена или задержка могут произойти в районах Чугоку и Шикоку, в регионе Кансай и в регионе Чубу.


Поделиться
Читайте также:
 
В Николаевской области пенсионер открыл стрельбу по детям, трое подростков ранены В Ирпене произошла крупная авария из-за пешеходов - ФОТО В Украине в понедельник удержится чрезвычайная пожароопасность В России на акциях протеста были задержаны тысячи человек - ФОТО
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив