Минздрав выдал рекомендации из-за химических выбросов в Крыму - ФОТО

Отмечается, что в зоне риска оказались населенные пункты вблизи завода Крымский титан на севере аннексированного Крыма и на юге Херсонской области. Однако. Никто не знает какое именно вещество угрожает здоровью жителей, но есть факт, что химические соединения опасны для здоровья.

Об химическом отравлении, может свидетельствовать в частности: кашель; выделение мокроты, иногда с кровью; насморк; сухость в горле; носовое кровотечение; раздражение глаз, слизистых оболочек, кожи и боль в груди.

В ведомстве рекомендуют по возможности герметизировать помещение, защищать органы дыхания ватно-марлевой повязкой, смоченной двухпроцентным раствором питьевой соды, промывать овощи и фрукты двухпроцентным мыльно-содовым раствором.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в крымском Армянске российские оккупационные "власти" до сих пор не установили причину выброса химических веществ. Оккупационный "глава" администрации полуострова Сергей Аксенов заявил о проверках на трех работающих предприятиях в регионе.