15:48 10.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Минздрав выдал рекомендации из-за химических выбросов в Крыму - ФОТО

Министерство здравоохранения совместно с Министерством информационной политики выдали рекомендации жителям регионов, которые оказались под угрозой химического отравления в результате выбросов в аннексированном Крыму. Такие рекомендации обнародованы ведомством в соцсети Facebook.

Минздрав выдал рекомендации из-за химических выбросов в Крыму - ФОТО

Отмечается, что в зоне риска оказались населенные пункты вблизи завода Крымский титан на севере аннексированного Крыма и на юге Херсонской области. Однако. Никто не знает какое именно вещество угрожает здоровью жителей, но есть факт, что химические соединения опасны для здоровья.

Об химическом отравлении, может свидетельствовать в частности: кашель; выделение мокроты, иногда с кровью; насморк; сухость в горле; носовое кровотечение; раздражение глаз, слизистых оболочек, кожи и боль в груди.

В ведомстве рекомендуют по возможности герметизировать помещение, защищать органы дыхания ватно-марлевой повязкой, смоченной двухпроцентным раствором питьевой соды, промывать овощи и фрукты двухпроцентным мыльно-содовым раствором.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в крымском Армянске российские оккупационные "власти" до сих пор не установили причину выброса химических веществ. Оккупационный "глава" администрации полуострова Сергей Аксенов заявил о проверках на трех работающих предприятиях в регионе.


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