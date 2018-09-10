Как бросить курить, получать удовольствие, и все это со скидкой 5-50%?

Подышать вкусным дымком без вреда для здоровья из стильного вейпа теперь можно не просто дешево, а супердешево - благодаря прайс-агрегатору Еk.ua.

Какую выбрать

Просмотрев более 400 моделей электронных сигарет в каталоге http://ek.ua/list/1309/ , можно растеряться – какую модель купить при таком изобилии? Вейперы со стажем рекомендуют:

1. Если вы просто хотите бросить курить, купите простую сигарету-пенстайл. Она дешевая и практически не требует обслуживания. А когда отвыкнете от дыма, то устройство отработает свой ресурс, и его не жаль будет выбросить.

2. Если же вы ценитель вкусного ароматного пара, покупайте модель с испарителем-атомайзером и боксмодом (блоком батарей).

На что нужно обратить внимание при выборе продвинутого девайса:

1. Емкость аккумулятора. Чтобы парить сутки без подзарядки, выбирайте аккумулятор около 2000 мАч. Курите реже? Вам хватит 1000 м/Ач.

2. Емкость бака для курительной жидкости. Чем она больше, тем лучше – вы сможете быстро войти во вкус парения и определить свои пристрастия и особый стиль. Выбирайте емкий современный клиромайзер.

3. Термоконтроль. Незаменим, если вы не хотите подтеков жидкости и неприятного привкуса гари, а хотите гибко выставлять температуру пара и глубоко затягиваться.

Начинающим вейперам рекомендованы простые полуобслуживаемые модели электронных сигарет, в которых меняются только испарители. Существуют также необслуживаемые (простые и дешевые) и полностью обслуживаемые модели (для прокачанных «парильщиков»).

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