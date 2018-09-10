13:16 10.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин внес в парламент проект о спецразрешениях для народной медицины

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект об отмене специальных разрешений на занятие народной медициной.

Кабмин внес в парламент проект о спецразрешениях для народной медицины

Законопроект №9062 был зарегистрирован в Раде 6 сентября 2018 года. При этом в пояснительной записке отмечается, что наличие специального разрешения на занятие народной медициной у физического лица - предпринимателя, обладающего народными методами лечения, не дает гарантии защитить конституционные права граждан.

На сегодняшний день государство готовит достаточное количество профессиональных специалистов, окончивших высшее медицинское учебное заведение и в состоянии оказывать качественную медицинскую помощь, - сказано в пояснительной записке.

С учетом изложенного, законопроект предусматривает отмену специального разрешения на занятие целительством в частности, предлагается отменить статью 74№ Основ законодательства Украины о здравоохранении, в которой изложен порядок выдачи указанного разрешения.

Добавим, 7 сентября проекта закона отправили на рассмотрение комитета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в мае Минздрав предлагал отменить выдачу спецразрешений на занятие народной медициной. В ведомстве раскритиковали тот факт, что украинское законодательство определяет народную медицину, как метод оздоровления, профилактики, диагностики и лечения, которые основаны на опыте многих поколений, устоялись в народных традициях и не нуждаются в государственной регистрации.


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