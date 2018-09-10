Кабмин предлагает депутатам уравнять родителей в праве на неполный рабочий день

Правительство внесли в Верховную раду законопроект №9045 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей". Документ был зарегистрирован в парламенте 5 сентября 2018 года.

При этом в пояснительной записке отмечается, что статья 17 закона "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" регламентирует, что работодатель обязан создавать условия труда, которые позволяли бы женщинам и мужчинам вести трудовую деятельность на равной основе.

Вместе с тем в некоторых случаях преимущественное право на льготы и гарантии, связанные с сочетанием семейных и трудовых обязанностей, предоставляется именно женщине, что требует законодательного урегулирования, - считают авторы документа, предлагая обеспечить равные условия и возможности для реализации родителями своих обязанностей по воспитанию детей и уходу за ними.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце августа Кабинет министров поддержал соответствующий проект закона, которым предусматривается уравнение родителей в праве на неполный рабочий день.