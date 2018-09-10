EURACOAL назвал абсурдом заявления Геруса о том, что Украина должна везти уголь из Роттердама

Эксперты из Европейской ассоциации угля и лигнита открыто смеются над главным доводом "энергетического эксперта" Геруса и его команды о том, что "индекс-то "Роттердам", но из Роттердама уголь не везут". Об этом пишет паблик Страсти.

"Обратите внимание, что индекс "Роттердам+" не означает, что уголь доставляется или доставлялся бы из портов Роттердама или Амстердама в Украину. Это было бы смешно!", - нахально пишут европейцы, совершенно не считаясь с авторитетом «энергетического эксперта".

"Последняя фраза явно выдержана в тональности ответа профессора неучу-второгоднику. Ты хоть бы учебник по маркетингу прочел, как бы говорят в "EURACOAL" Герусу. Господа европейцы! Андрей читал. А вот его добрый феодал Игорь Валерьевич – нет. Да ему и не надо. Потому что он весь свой бизнес построил на схемах, опровергающих эти законы. Опровергающих за счет государства", - пишут Страсти.

Кроме того, в "EURACOAL" отмечают, что страны, которые импортируют уголь, независимо от того, производят ли его внутри страны или нет, должны соответствовать международным ценам с учетом стоимости транспортировки. А уж тем более, это должны делать страны, в которых есть добыча собственного угля, и эта добыча, как в Украине – уменьшается.

По мнению европейских экспертов, если Украина по-прежнему хочет оставаться добытчиком угля, а тем более – развивать свою угольную отрасль, то использование "Роттердам+" является базовой предпосылкой для этого.

"Если Украина намерена поддерживать отечественную добычу, необходимо признавать влияние импорта и устанавливать цены для собственного угля на уровне импортного паритета. Другие страны в такой же ситуации определяли цену импорта как базовую для внутренней добычи, предоставляя равенство с импортом", - отмечается в отчете "EURACOAL".

Источник: comments.ua