17:11 10.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕСПЧ может сообщить о сроках рассмотрения украинского иска о политзаключенных в сентябре

В конце сентября представители Европейского суда по правам человека могут сообщить о сроках рассмотрения межгосударственного заявления относительно украинских политзаключенных Кремля.

ЕСПЧ может сообщить о сроках рассмотрения украинского иска о политзаключенных в сентябре

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей страничке в Facebook. 

Согласно его словам, его ведомство подало межгосударственное заявление в ЕСПЧ относительно нарушения Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории РФ. Таким образом, иск будет способствовать улучшению условий содержания украинских политзаключенных в российских тюрьмах.

Речь идет о Олеге Сенцова, Станислава Клиха, Владимира Балуха и других украинцах, которые находятся в тяжелом состоянии на территории РФ.

"Я очень рассчитываю, суд в закрытом формате направит соответствующий запрос России относительно проверки их состояния здоровья", - подчеркнул Петренко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Европейский суд по правам человека в четверг 23 августа, обязал правительство России проинформировать суд о состоянии здоровья украинских политзаключенных Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и Сергея Литвинова.


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