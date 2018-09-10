ЕСПЧ может сообщить о сроках рассмотрения украинского иска о политзаключенных в сентябре

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на своей страничке в Facebook.

Согласно его словам, его ведомство подало межгосударственное заявление в ЕСПЧ относительно нарушения Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении политических заключенных, которые незаконно удерживаются на территории РФ. Таким образом, иск будет способствовать улучшению условий содержания украинских политзаключенных в российских тюрьмах.

Речь идет о Олеге Сенцова, Станислава Клиха, Владимира Балуха и других украинцах, которые находятся в тяжелом состоянии на территории РФ.

"Я очень рассчитываю, суд в закрытом формате направит соответствующий запрос России относительно проверки их состояния здоровья", - подчеркнул Петренко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейский суд по правам человека в четверг 23 августа, обязал правительство России проинформировать суд о состоянии здоровья украинских политзаключенных Станислава Клыха, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и Сергея Литвинова.