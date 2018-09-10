Экс-депутата Вороненкова будут посмертно судить в РФ

Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Как отметили следователи, уголовное дело на Вороненкова было заведено, когда депутат был еще жив. Однако после смерти чиновника, его родственники потребовали продолжить расследование, чтобы доказать невиновность мужчины.

При этом, правоохранители уверяют, что собрали достаточно фактов причастности бывшего парламентария к ряду преступлений. По их словам, соответствующие доводы подтверждаются показаниями других правонарушителей, потерпевшего и свидетелей, а также результатами обысков и заключениями экспертов.

"Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится на сайте СК РФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы в центре Киева. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, однако охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте убийца – в больнице.