18:53 10.09.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100203300:labazovych

Экс-депутата Вороненкова будут посмертно судить в РФ

Российский суд будет посмертно судить застреленного в Киеве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова за рейдерство, мошенничестве и фальсификации Единого госреестра юридических лиц.

Экс-депутата Вороненкова будут посмертно судить в РФ

Об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

Как отметили следователи, уголовное дело на Вороненкова было заведено, когда депутат был еще жив. Однако после смерти чиновника, его родственники потребовали продолжить расследование, чтобы доказать невиновность мужчины.

При этом, правоохранители уверяют, что собрали достаточно фактов причастности бывшего парламентария к ряду преступлений. По их словам, соответствующие доводы подтверждаются показаниями других правонарушителей, потерпевшего и свидетелей, а также результатами обысков и заключениями экспертов.

"Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится на сайте СК РФ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Вороненков был убит 23 марта возле гостиницы в центре Киева. Неизвестный открыл огонь, когда Вороненков с охранником шел по тротуару. Оба получили ранения, однако охранник смог применить оружие в ответ и ранил нападавшего. Вороненков умер на месте убийца – в больнице.


Поделиться
Читайте также:

  • С тех пор как украинский сосед сблизился с Евросоюзом, сепаратистская республика Приднестровье, чтобы выжить, тоже движется в сторону ЕС. Но с политической точки зрения она по-прежнему противится любому варианту присоединения к Молдавии, от которой она отделилась в 1991 году, пишет спецкор  Le Figaro в Тирасполе Жан Конт.

  • Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 4 августа, арестовал на 12 суток крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева.
 
Умерла победительница конкурса Мисс Вселенная - ФОТО Омелян рассказал, сколько нужно денег на транспортную стратегию Украины Россия проводит самые большие в своей истории военные маневры Украинский паспорт поднялся на 24 место в рейтинге
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив