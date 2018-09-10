08:32 10.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики за сутки 25 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

В районе проведения операции объединенных сил за минувшие сутки, воскресенье, 9 сентября, боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Боевики за сутки 25 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

При этом дважды противник стрелял из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. К счастью, потерь среди украинских военных нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра операции Объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Светлодарск, Пивденное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино", - сообщают в ООС.

В то же время, по данным разведки, 9 сентября были ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

Напомним, на Донбассе в течение дня воскресенья, 9 сентября, боевики десять раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, потерь среди украинских военных нет.


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