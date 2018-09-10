Боевики за сутки 25 раз открывали огонь по позициям ООС на Донбассе

При этом дважды противник стрелял из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. К счастью, потерь среди украинских военных нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра операции Объединенных сил, боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в течение минувших суток враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Золотое, Светлодарск, Пивденное, Верхнеторецкое, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино", - сообщают в ООС.

В то же время, по данным разведки, 9 сентября были ранены четверо боевиков российско-оккупационных войск.

Напомним, на Донбассе в течение дня воскресенья, 9 сентября, боевики десять раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, потерь среди украинских военных нет.