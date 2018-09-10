12:33 10.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Балух получил отказ в освобождении

Сегодня 10 сентября Верховный суд Крыма отказал украинскому политзаключенному Владимиру Балуху в удовлетворении апелляционной жалобы. Как сообщает издание Крым.Реалии, тем самым он получил отказ на освобождение.

Балух получил отказ в освобождении

Отмечается, что сам активист участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО.

Месяцем ранее подконтрольный России Железнодорожный районный суд Симферополя отклонил рассмотрение ходатайства адвоката Ольги Динзе. Речь идет о первом приговоре заключенного, где его приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

После чего был внесен новый приговор на пять лет лишения свободы, который не предусматривает условно-досрочного освобождения. Судья Дмитрий Михайлов удовлетворил ходатайство прокурора.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на сайте парламента Канады зарегистрирована петиция в поддержку украинских политзаключенных. Теперь ходатайство должно собрать 500 подписей, чтобы его рассмотрели члены правительста этого государства.


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