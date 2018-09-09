16:11 09.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100203202:nastya

Жители всего мира провели акции в защиту климата

Сегодня девятого сентября жители всей планеты провели массовые демонстрации, посвященные изменению климата. В рамках кампании Rise for Climate состоялось около тысячи публичных акций в 100 странах. Как сообщают СМИ, во Франции на улицы вышли около 115 тысяч человек, среди них 50 тысяч в Париже.

Жители всего мира провели акции в защиту климата

Самыми первыми всемирную акцию начали в Бангкоке десятки рыбаков, чьи источники существования находятся под угрозой из-за подъема уровня моря. Кроме того, в столице Таиланда завершается масштабный раунд переговоров в преддверии следующей климатической конференции ООН, которая пройдет в декабре в польском Катовице. В 2017 году конференцию принимал немецкий Бонн.

Также завершилась акция в американском Сан-Франциско, где демонстранты выступили с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Ведь ранее глава Белого дома объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ"акция солидарности с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцов прошла на 100-й день его голодовки в Киеве перед зданием российского посольства. Ее организаторами выступили несколько правозащитных организаций, среди которых PEN Ukraine и Center for Civil Liberties.


Поделиться
Читайте также:
 
В столичных маршрутках опасно: мужчина с ножом угрожал пассажирам - ФОТО "Нафтогаз" планирует добывать два миллиарда кубов газа в год Порошенко анонсировал повышение минималки в этом году Завод "Крымский титан" полностью остановил свою работу
Фоторепортаж
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив