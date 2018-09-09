Жители всего мира провели акции в защиту климата

Самыми первыми всемирную акцию начали в Бангкоке десятки рыбаков, чьи источники существования находятся под угрозой из-за подъема уровня моря. Кроме того, в столице Таиланда завершается масштабный раунд переговоров в преддверии следующей климатической конференции ООН, которая пройдет в декабре в польском Катовице. В 2017 году конференцию принимал немецкий Бонн.

Также завершилась акция в американском Сан-Франциско, где демонстранты выступили с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Ведь ранее глава Белого дома объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", акция солидарности с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцов прошла на 100-й день его голодовки в Киеве перед зданием российского посольства. Ее организаторами выступили несколько правозащитных организаций, среди которых PEN Ukraine и Center for Civil Liberties.