14:55 09.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Завод "Крымский титан" полностью остановил свою работу

В Армянске завод Крымский титан, кислотонакопитель которого стал причиной химического выброса с сегодняшнего дня полностью остановил свое производство. Об этом сообщает ТАСС.

Завод

Как заявил глава "администрации" города Армянск Василия Телиженко, производство полностью остановлено, как и планировалось, сегодня.

Отмечается, что завод возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства.

Работники производство также утверждают, что процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Херсонской области из-з химических выбросов на заводе "Крымский титан" местная власть приняла решение временно отправить детей в курортный Скадовск.


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