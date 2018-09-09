Завод "Крымский титан" полностью остановил свою работу

Как заявил глава "администрации" города Армянск Василия Телиженко, производство полностью остановлено, как и планировалось, сегодня.

Отмечается, что завод возобновит работу только после проведения модернизации и инвентаризации технологического процесса производства.

Работники производство также утверждают, что процесс производства должен быть налажен без ущерба для экологии.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Херсонской области из-з химических выбросов на заводе "Крымский титан" местная власть приняла решение временно отправить детей в курортный Скадовск.