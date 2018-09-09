18:25 09.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вышинский получил премия Союза журналистов РФ

Главному редактору РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, обвиняемому в Украине в государственной измене и незаконном хранении оружия, присудили премию Союза журналистов России Камертон имени Анны Политковской.

Вышинский получил премия Союза журналистов РФ

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что такое решение жюри премии сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В мае текущего года силовики задержали Кирилла Вышинского в Киеве. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье государственная измена. Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обысков у Вышинского изъялипистолет, 200 тысяч долларов, а также обнаружили договор с российским информагентством Россия Сегодня.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей главному редактору издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.


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