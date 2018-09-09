Вышинский получил премия Союза журналистов РФ

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что такое решение жюри премии сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

В мае текущего года силовики задержали Кирилла Вышинского в Киеве. Ему объявили о подозрении в уголовном производстве, открытом по статье государственная измена. Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обысков у Вышинского изъялипистолет, 200 тысяч долларов, а также обнаружили договор с российским информагентством Россия Сегодня.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей главному редактору издания "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.