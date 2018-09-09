В Украину прибыли десятки тысяч хасидов

Стоит отметить, что ежегодно в Украину прибывают несколько десятков тысяч хасидов-паломников, посещающих город Умань в Черкасской области. Нынешний праздник пришелся на период с 9 по 11 сентября.

Известно, что наибольшее количество паломников, а именно более 10 тысяч человек, приехали 6 сентября. Их оформление пограничники осуществляли в основном в аэропортах Борисполь, Жуляны, Львов и Одесса, а также в пунктах пропуска на границе с Польшей, Румынией и Словакией.

Годом ранее в пунктах пропуска оформили более 20 тысяч хасидов, прибывших организованными группами.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на празднование Рош Ха-Шана в Умань уже прибыло около трех тысяч паломников. Полицейские держат все под контролем. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделения, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий.