В "ДНР" хотят провести масштабные учения

В Донецкой области на подконтрольной сепаратистам части пройдут крупные учения, в которых примут участие тысячи человек. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ссылкой на "замкомандующего оперативным командованием "ДНР" Эдуарда Басурина.
Как утверждает новоизбранный главарь, на полигонах "республики" состоится плановое командно-штабное учение на местности. Известно, что такие маневры запланированы на 11 сентября.
Басурин заверил, что учение будет происходить на расстояниях от линии соприкосновения, соответствующих Минским соглашениям.
Кроме того, планируется, что в учениях примут участие более четырех тысяч человек личного состава и более 300 единиц военной техники.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", новым главарем так называемой "Донецкой народной республики" назначен "председатель народного совета "ДНР" Денис Пушилин. Решение о его назначении якобы принял "народный совет ДНР".