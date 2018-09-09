В "ДНР" хотят провести масштабные учения

Как утверждает новоизбранный главарь, на полигонах "республики" состоится плановое командно-штабное учение на местности. Известно, что такие маневры запланированы на 11 сентября.

Басурин заверил, что учение будет происходить на расстояниях от линии соприкосновения, соответствующих Минским соглашениям.

Кроме того, планируется, что в учениях примут участие более четырех тысяч человек личного состава и более 300 единиц военной техники.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", новым главарем так называемой "Донецкой народной республики" назначен "председатель народного совета "ДНР" Денис Пушилин. Решение о его назначении якобы принял "народный совет ДНР".