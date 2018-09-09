09:54 09.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Столицу сегодня накроют проливные ливни с грозами

Сегодня, 9 сентября по всей территории страны пройдут дожди, местами с грозами. Об этом передает Украинский гидрометцентр.  

Столицу сегодня накроют проливные ливни с грозами

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 24-26 градусов выше нуля, ближе к вечеру ожидаются осадки в виде дождей с грозами.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях сегодня сухо и без осадков, столбики термометров покажут 23-24 градусов тепла днем и 17-18 ночью.

На востоке Украины днем ожидаются ​​кратковременные дожди, температура днем ​​22-23 тепла.

В северных областях без осадков температурный показатель будет колебаться в промежутке между 22-24 градусами с плюсом.

На протяжении всего дня небо в Киеве будет покрыто облаками, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура днем ​​22-24. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие выходные погода в Украине порадует и любителей летней жары, и ценителей осенних туманов и дождей с грозами.


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