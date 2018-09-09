К 2019 году человечество может раз и навсегда избавиться от гриппа

В основе нового препарата был использован специальный материал - балоксавир-марбоксил. Он эффективен даже против резистентных форм вируса гриппа. Более того, препарат значительно сокращает продолжительность симптомов и быстрее известных аналогов выводит вирус из организма.

На данном этапе разработки универсального лекарства исследователи планируют провести серию клинических испытаний и уже до конца года надеются получить одобрение на выпуск лекарства в FDA - управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство здравоохранения опубликовало перечень бесплатных лекарств для украинцев, которые лечатся на стационаре.