00:00 09.09.2018 | Общество | Новости
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К 2019 году человечество может раз и навсегда избавиться от гриппа

Американские ученые изобрели универсальную вакцину от гриппа. Об этом передает EurekAlert. 

К 2019 году человечество может раз и навсегда избавиться от гриппа

В основе нового препарата был использован специальный материал - балоксавир-марбоксил. Он эффективен даже против резистентных форм вируса гриппа. Более того, препарат значительно сокращает продолжительность симптомов и быстрее известных аналогов выводит вирус из организма.

На данном этапе разработки универсального лекарства исследователи планируют провести серию клинических испытаний и уже до конца года надеются получить одобрение на выпуск лекарства в FDA - управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство здравоохранения опубликовало перечень бесплатных лекарств для украинцев, которые лечатся на стационаре. 


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