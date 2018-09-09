Человечество в скором времени может вплотную приблизиться к скорости света

При помощи нового материала - диоксида кремния, который позволит достичь ближайших звезд в течение десятилетий, а не тысячелетий, ученые планируют создать летательный космический аппарат.

Новый материал обладает необходимыми физическими и химическими свойствами, которые позволят зонду в считанные минут преодолевать космическое пространство. Так, диоксид кремния обеспечивает высвобождение тепла. Оптимальное соотношение этих компонентов необходимо будет установить в последующих эксперимента

Как сообщалось в "УРА-Информ", на космических аппаратах "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые были запущены с Земли в 1977 году, было прикреплено послание для инопланетян, которые когда-либо смогут встретить аппарат.