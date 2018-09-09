02:00 09.09.2018 | Общество | Новости
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Человечество в скором времени может вплотную приблизиться к скорости света

Ученые Калифорнийского технологического института в Пасадене (США) разработали супертонкий наноматериал, который позволит космическим зондам разогнаться до четверти скорости света. Об этом сообщает издание Science Alert

Человечество в скором времени может вплотную приблизиться к скорости света

При помощи нового материала - диоксида кремния, который позволит достичь ближайших звезд в течение десятилетий, а не тысячелетий, ученые планируют создать летательный космический аппарат.

Новый материал обладает необходимыми физическими и химическими свойствами, которые позволят зонду в считанные минут преодолевать космическое пространство. Так, диоксид кремния обеспечивает высвобождение тепла. Оптимальное соотношение этих компонентов необходимо будет установить в последующих эксперимента

Как сообщалось в "УРА-Информ", на космических аппаратах "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые были запущены с Земли в 1977 году, было прикреплено послание для инопланетян, которые когда-либо смогут встретить аппарат.


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