12:18 08.09.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жителям Авдеевки воду будут подавать почасово

В Донецкой области жителям Авдеевки будут выдавать воду почасово с резервуваров до того времени, пока не возобновит работу Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщает главное управление ГСЧС Украины области.

Жителям Авдеевки воду будут подавать почасово

Отмечается, что резервуар расположен на территории города. Его емкость 4000 м3 - этого количества питьевой воды должно хватить ориентировочно на четыре дня.

Однако, если воды в резервуарах не будет хватать, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями.

Также сегодня запланирован ремонт на ДФС для восстановления ее работы. Однако это произойдет, если ремонтным бригадам будет гарантирована безопасность и прекращение огня, поскольку ремонт будет проводиться на неподконтрольной украинскому правительству территории.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в связи с реконструкцией центрального теплопункта в Дарницком районе несколько улиц отключат от горячего водоснабжения.


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